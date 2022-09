Sigtet i plejehjemssag fængslet i snart et halvt år: Derfor sker der intet

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere været i kontakt med sønnen til den sigtede kvinde, og han og resten af familien er frustrerede over, at sagen ikke kommer i gang for alvor.

De forstår ikke, hvorfor politiet skal bruge så lang tid på efterforskning, og hvorfor deres kære skal sidde varetægtsfængslet så længe.

- Vi ønsker da heller ikke, at hun skal sidde længere end højst nødvendigt, og vi har forståelse for hendes og familiens frustrationer. Men vi mener, at hun er nødt til at blive i fængsel, siger Brian Voss Olsen.