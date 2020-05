Første højskole er genåbnet: - Dejligt at vende hjem

For størstedelen er det en chance, som man kun får den ene gang. Ét enkelt år, hvor man indlogerer sig sammen med hundreder af andre elever med lignende interesser, som man får tid, plads og mulighed for at dyrke i det år.

En forkortelse på to og en halv måned er derfor et stort indhug i den samlede oplevelse, og af den grund var det nogle synligt begejstrede elever, der i dag kunne vende tilbage til Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers.

- Det er rigtig dejligt, endeligt at kunne vende hjem. Vi har ventet i to og en halv måned på at få lov, og det har været lang tid, siger højskoleelev Mathilde Mai til TV2 ØSTJYLLAND.

Hundredvis af blå prikker skal 'nudge' eleverne til at huske på de gængse afstands- og hygiejneregler.

Højskole med social distance

Comebacket kommer dog med de betingelser, at tilværelsen på skolen ikke bliver den samme som de forlod tilbage i marts. Genåbningen kommer nemlig med en række restriktioner og retningslinjer, som skolen og eleverne skal efterleve.

For eksempel er skolen lige nu fyldt med små blå cirkler, som man har malet hundredvis af rundt omkring på inden- og udenddørsarealerne.

Vi håber, at hver gang de får øje på en blå prik, mindes de om de vaner, som vi har trænet derhjemme - vaske hænder, spritte af, holde afstand og nyse i ærmet. Merete Østergaard, forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers

- Hvis man skal være lidt akademisk, så hedder det vist nok 'nudging'. Vi håber, at hver gang de får øje på en blå prik, mindes de om de vaner, som vi har trænet derhjemme - vaske hænder, spritte af, holde afstand og nyse i ærmet, siger Merete Østergaard, forstander på Den Skandinaviske Designhøjskole i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover de gængse retningslinjer, så har højskolen opdelt eleverne i såkaldte familiegrupper, hvor man kun må være tæt på de elever, som man er kommet i gruppe med.

Når skolen kan slippe afsted med at åbne på samme dag, som myndighederne har gjort det muligt, skyldes det, at Merete Østergaard allerede tidligt i forløbet har lagt detaljerede planer for, hvordan en eventuel genåbning kunne eksekveres samtidig med, at alle retningslinjer blev overholdt.

- Siden midt april begyndte vi at kunne se på de forskellige retningslinjer, hvor det nok bar hen. Så vi udfærdigede en beredskabsplan, for hvordan regler for måltid, samvær, sygdom rengøring og undervisning kunne foregå, siger hun.

Ventetiden værd

Den indsats er der en masse elever, der i dag er overordentlig glade for.

Elev på skolen Anton Meyer frygtede under nedlukningen det værste, men han var ikke klar til, at skulle kalde opholdet et overstået kapitel.

- Vi har været derhjemme i længere tid, end vi rent faktisk har gået på skolen. Men den tid vi var her har fyldt så meget, siger han og fortsætter:

- Det er kliché, men det er bare super fedt, at gå på højskole. jeg har virkelig set frem til det sociale fællesskab, som vi har herude, samt faciliteterne med værksted og kreative rum, hvor man kan udfolde sig i langt højere grad, end man kan derhjemme.

Anton Meyer var ikke klar til at kalde opholdet for et overstået kapitel, da coronakrisen kastede mørke skyer over udsigterne for genåbning.

Skolens forstander frygter da heller ikke, at de mange restriktioner kommer i vejen for et meningsfuldt ophold.

- Det bliver højskole på en lidt anden måde, men vi kan stadig sagtens lave god højskole. Vi har bare nogle nye retningslinjer, hvor vi skal finde på nogen nye måder at være sammen på. Vi er bare glade for, at have vores elever hjemme igen, siger Merete Østergaard.

