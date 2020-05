Tidligere borgmester og kommunaldirektør er politianmeldt

VIDOE: To Verdo-kritikere har anmeldt to personer, som de mener har snydt forbrugere hos Verdo Vand.

Bo Vestergaard og Asger Brorsen har længe gravet i dokumenter om sagen om energiselskabet Verdo, der ligger i Randers.

Og nu har de, ifølge dem selv, endnu engang fundet noget nyt frem i sagen.

- De er sluppet afsted med at opkræve for meget fra forbrugerne i forhold til deres vandpriser, siger Bo Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Bo Vestergaard og Asger Brorsen er begge bestyrelsesmedlemmer i den konservative vælgerforening i Randers.

De mener, at den tidligere borgmester i Randers kommune, Claus Omann Jensen, og tidligere kommunaldirektør, Hans Nikolaisen, bevidst har snydt med vandforbrugernes penge, og det har fået dem til at anmelde de to herrer til politiet.

- Vi har anmeldt dem, fordi det er dem, der har tilsynsmyndigheden over for Verdo Vand, og det mener vi ikke, de har levet op til, siger Bo Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi, bekræfter til TV2 ØSTJYLLAND, at de i sensommeren 2019 har modtaget en anmeldelse, og at de sidenhen har fået flere henvendelser om konkrete navne og uregelmæssigheder i Verdo-sagen, som de nu er i gang med at efterforske.

”Tilbagebetalingen til forbrugerne er for lav”

I 2015 indgik kommunen en aftale med Verdo Vand om, at der skulle tilbagebetales cirka 22 millioner kroner til vandforbrugerne. Et beløb, som Bo Vestergaard og Asger Brorsen påstår, er alt for lavt.

- De udregninger, vi har foretaget på baggrund af de papirer, vi har søgt aktindsigt i, har jo betydet, at forbrugerne i hvert fald er blevet snydt for et trecifret million beløb, siger Bo Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Og der er kun blevet lavet en aftale, hvor de skal betale 22,3 millioner tilbage. Og det er jo der, hvor vi mener, at Randers kommune ikke har opfyldt den tilsynspligt, som de skulle, siger han.

Asger Brorsen og Bo Vestergaard har gravet flere dokumenter frem, som de mener, påviser, at Claus Omann Jensen og Hans nikolaisen er involveret i Verdo-sagen.

- Vi har et internt notat fra Randers Kommune, som kun er tilgået borgmesteren og kommunaldirektøren omkring Verdo Vand sagen. Her kan man se, at Hans Nikolaisen har skrevet, at man skal springe over hvor gærdet er lavest og gøre alt muligt for at inddæmme sagen, siger Bo Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal allerede tilbagebetale over 500 millioner

Forsyningstilsynet har af flere omgange pålagt søsterselskabet Verdo Varme samlet set at tilbagebetale over 500 millioner til deres varmekunder, fordi selskabet – kort fortalt – har opkrævet for mange penge fra forbrugerne gennem en årrække.

Men nu er det altså Verdo Vand, der er kommet under de to anmelderes lup.

Vi mener jo reelt set, at Verdo har taget de her penge fra forbrugerne. Bo Vestergaard, Verdo-kritiker

- Vi mener jo reelt set, at Verdo har taget de her penge fra forbrugerne. Nu skal politiet jo først finde ud, af hvad der er op og ned, men vi håber da på, at de finder ud af det samme, som vi har fundet ud af, og at man får stillet de her personer til ansvar, siger Bo Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tidligere kommunaldirektør, Hans Nikolajsen, udtaler i dag til TV2 ØSTJYLLAND, at han trygt afventer, at politiet undersøger sagen, og at han ikke kan forestille sig, at der bliver tale om en sigtelse.

Den tidligere borgmester, Claus Omann Jensen, har derimod ingen kommentar til sagen.

Den tidligere administrerende direktør i Verdo, Kim Frimer, og den nuværende direktør i Verdo Vand, Jesper S. Sahl, er også politianmeldt, og de ønsker heller ikke at stille op til interview.

Kommunalekspert: En usædvanlig sag

Det er bestemt ikke hver dag en tidligere borgmester eller en tidligere kommunaldirektør, bliver politianmeldt.

Og det er netop dét, der gør denne sag interessant og vigtig, lyder det fra kommunalekspert Roger Buch, der er forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er selvfølgelig sjældent, usædvanligt og bemærkelsesværdigt, at en tidligere borgmester og en tidligere kommunaldirektør bliver politianmeldt, men omvendt kører der jo i forvejen en politiundersøgelse af Verdo, siger Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er selvfølgelig alvorligt, men vi må afvente og se, hvad politiet finder frem til. Der er jo en masse anmeldelser, som ikke bliver til noget, siger han.

Roger Buch slår også fast, at anmeldelsen ikke spiller nogen politisk rolle, da de to anmeldte netop ikke har politiske roller længere.

Roger Buch er kommunalekspert.