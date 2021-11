Falsk hjemmeplejer stjal fra ældre

Her forklarede hun den 95-årige kvinde, at hun var kommet for at handle dagligvarer for hende.

På den måde fik hun lokket den ældre kvinde til at aflevere sin pung med kreditkort og et mindre kontantbeløb.

Da et familiemedlem til den 95-årige fandt ud af, hvad der var sket, ringede denne til hjemmeplejefirmaet. Herefter ringede firmaet til politiet, der kort efter anholdt den 33-årige kvinde.