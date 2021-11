Politiet efterlyser muligt vidne til drab

Fem sigtet – fire fængslet

I dagene efter drabet fik Østjyllands Politi anholdt og varetægtsfængslet fire mænd, der alle er sigtet for i forening, efter forudgående aftale og efter fælles forståelse at have røvet og efterfølgende dræbt den 18-årige mand.

Derudover er en femte mand blevet sigtet for at have bortskaffet bevismateriale i forbindelse med sagen. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det kan ikke udelukkes, at der kan komme flere anholdelser, oplyser Østjyllands Politi.