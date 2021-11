Mand sigtet for knivdrab erkender dødsvold - yderligere to anholdt

Med den 19-åriges fængsling er der nu tre mænd, der sidder varetægtsfængslet i sagen.

Derudover har Østjyllands Politi anholdt yderligere to mænd i forbindelse med sagen.

De er i modsætning til de tre øvrige ikke sigtet for drab. Men den ene af dem - en mand på 19 år - er sigtet for at fjerne bevismateriale i forbindelse med drabssagen. Han blev anholdt tirsdag klokken 16.10 på en adresse i Aarhus.

Den anden nye anholdelse er en mand på 18 år, som sigtes for i forening med andre at have planlagt det røveri mod den 18-årig, som ifølge politiet endte med drab. Den sigtede henvendte sig selv på politigården i Aarhus onsdag formiddag efter aftale med politiet.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke var grundlag for at forsøge at få den 19-årige, der er sigtet for bevisbortskaffelse, fængslet. Han blev derfor løsladt efter endt afhøring.

Det er onsdag ved at blive vurderet, om der er grundlag for at fremstille den 18-årige i et grundlovsforhør.