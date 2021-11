18-årig dræbt af knivstik – to er anholdt

En 18-årig mand er søndag aften blevet dræbt efter knivstik i Viby. Det bekræfter Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen kom klokken 21.11, og kort efter var flere patruljer og ambulance på stedet.

Der blev udført livsreddende førstehjælp, men den 18-åriges liv stod ikke til at redde, lyder det i pressemeddelelsen.

To 19-årige mænd er blevet anholdt i sagen i løbet af natten.

Kan komme flere anholdelser

- Vi har sat massivt ind både operativt og efterforskningsmæssigt for at opklare sagen. Vi har i løbet af aftenen og natten foretaget flere ransagninger, afhørt en række personer, gennemsøgt området for spor og kigget overvågning igennem. Vi har fortsat en del efterforskningsskridt foran os, og der kan komme flere anholdelser i sagen, siger politiinspektør Brian Olsen.

Politiet oplyser, at man fortsat er i den indledende fase af efterforskningen, hvilket betyder, at det er begrænset, hvor mange oplysninger man kan give om sagen.

Kendte måske hinanden

Noget tyder ifølge politiet dog på, at det 18-årige offer har haft en form for relation til gerningsmændene.

- Det er klart, at sådan en hændelse skaber stor utryghed i området, og derfor vil vi i de kommende dage være ekstra synlige i Viby-området – blandt andet med den mobile politistation, hvor borgerne kan få en snak med vores betjente, siger politiinspektøren.

Anklagemyndigheden skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille de to 19-årige i grundlovsforhør.