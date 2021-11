Nu er tredje mistænkte anholdt for Viby-drab

En 19-årig mand, som af politiet er mistænkt for knivdrabet på en 18-årig mand søndag aften i Viby, har tirsdag eftermiddag meldt sig selv.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Mandag blev to 19-årige mænd varetægtsfængslet i fire uger i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, og nu er en tredje mand, som også er 19-år og er mistænkt i sagen, blevet anholdt og sigtet for drab og røveri.