Alle inden døre i eftermiddag

Som vi kunne fortælle i går, er arbejdet med at slukke den store brand på Novopan i Pindstrup i fuld gang, og med hjælp fra en stor knuser, går arbejdet bedre end man turde håbe på i sidste uge.

Ikke desto mindre opfordrer Østjyllands Politi nu via Twitter folk i Pindstrup til at blive inden for tirsdag eftermiddag. Det skyldes, at røgen fra branden forventes at lægge sig lavt ind over byen.