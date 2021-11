Påvirket bilist forsøgte at snyde politiet

Her overværede betjentene, hvordan manden bag rattet skyndte sig om på bagsædet, samtidig med at en kvinde på passagersædet tog hans plads.

Da betjentene kom hen til bilen, nægtede den 22-årige mand på bagsædet at have kørt bilen. Ligeledes nægtede manden at følge betjentenes gentagne ordrer om at forlade bilen.