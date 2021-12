Den første i Østjylland: Ung mand får forbud mod at tage på værtshus og komme i fest-gader

Hvis den 23-årige overtræder nattelivsforbuddet, vil det i første omgang resultere i en bøde på 10.000 kroner, og sker det anden gang, risikerer han en fængselsstraf på 30 dage, skriver Østjyllands Politi.



Den 23-årige er dømt for den 18. september at have slået en 22-årig mand i ansigtet, samt en uge senere at have overfaldet to 20-årige.

Ifølge Østjyllands politi erkendte den 23-årige forholdene og modtog dommen.