COVID-19: SOSU-elever står på spring for at hjælpe

På social- og sundhedsskolen i Randers uddanner de nogle af dem, som der er allermest brug for lige nu. Her har man afgangsklasser, der står på spring for at hjælpe.

- Vi har jo rigtigt mange dygtige elever. Nogle af dem står klar til at komme ud og bidrage i samfundet. Vi går og venter på, at undervisningsministeren giver grønt lys for at vi må afprøve digitale prøver her i april, og så er vi klar til at sende kompetente elever ud, siger underviser Rikke Læssøe Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Rikke Læssøe Schmidt er der masser af dygtige elever, der inden for de næste måneder kan træde til.

Udover en flok elever er der også ganske håndgribelige og praktiske måder, hvorpå skolen kan komme til gavn.

- Vi har jo nogle plejesenge, værnemidler, handsker og sprit. I morgen laver vi på skolerne i Randers og Grenaa en liste, så vi kan sende det ind til dem, der gerne vil vide, hvad vi kan bidrage med, siger Rikke Læssøe Schmidt.

Brug for de unge

Også borgmester i Norddjurs, Jan Petersen (S), sætter pris på opbakningen fra både de frivillige og fra skolerne.

- Vi glæder os over de nye elever, som kommer ind i et fag, som i de her uger bliver berømmet for deres indsats. Det er rigtigt godt, at vi har en stærk sundhedssektor, og vi har brug for de unge, siger Jan Petersen.

Borgmester, Jan Petersen (S), erkender, at der kan blive behov for de ekstra ressourcer.

- Vi håber, at vi kan få bygget et beredskab op, for vi risikerer at få brug for det. Vi skal gerne have nogle at trække på og have nogle i banken, selvom det ikke måtte blive nødvendigt. Men vi kan sagtens risikere, at det bliver nødvendigt, siger han.

Alle østjyske kommuner søger hjælp

Alle østjyske kommuner søger personer, der er uddannet inden for sundhedssektoren, og som enten ikke længere er på arbejdsmarkedet eller arbejder med noget andet.

I Aarhus, Randers, Silkeborg, Horsens og Odder sker det for eksempel gennem jobbanker. Favrskov og Syddjurs har indtil videre søgt internt blandt kommunes personale.

Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er en lokal – og også national – samfundsånd til at stå sammen omkring det her og komme igennem. Annette Secher, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg Kommune

I Norddjurs har borgmesteren skrevet at åbent brev til borgerne med at opfordring til at melde sig. I Skanderborg har kommunen taget kontakt til FOA, og på Samsø har de ringet rundt til beboerne.

Her kan du se, hvordan de forskellige kommuner forsøger at skaffe hjælp i sundhedssektoren.

Jobbanken i Silkeborg er netop oprettet i dag. Selvom kommunen endnu ikke har overblik over antallet af personer i jobbanken, er de forbavsede over, hvor stor interessen har været.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er en lokal – og også national – samfundsånd til at stå sammen omkring det her og komme igennem, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er fantastisk, at vi får så mange frivillige, der har lyst til at give en hånd. Flere folk synes, at det er en borgerpligt. Vi har også fået mange henvendelser fra foreninger. Det er virkelig fantastisk, siger hun.

Sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, er overvældet over den store interesse for at hjælpe til.