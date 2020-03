Østjyder står i kø for at hjælpe sundhedsvæsenet

Region Midtjylland efterspørger lige nu mennesker med sundhedsfaglig baggrund til at give en hånd med i sundhedsvæsenet under udbruddet af COVID-19.

Over 3000 mennesker i Region Midtjylland havde tirsdag aften tilmeldt sig. På det tidspunkt havde tilmeldingen været åben i 48 timer. I alt har knap 10.000 givet udtryk for, at de er klar til at hjælpe.

Læs også Læge med kraftig opfordring: Lad nu rundsaven ligge

Det er en blanding af sygeplejerske- og medicinstuderende, social- og sundhedsassistenter, pensionerede sygeplejersker og læger og sundhedsuddannede, der siden har forladt faget, som tilbyder regionerne hjælp.

Antallet af syge vil eksplodere

Har man sundhedsfaglig baggrund, kan man tilmelde sig i en af landets fem regioner. Tilmelding sker på regionens hjemmeside. Man skal ikke møde op på et hospital.

Man bør stille sin hjælp til rådighed i god tid, så sundhedsvæsenet kan planlægge bedst muligt, lyder opfordringen fra Danske Regioner.

Så mange har meldt sig i de fem regioner Region Hovedstaden: 3396. Region Sjælland: 923. Region Syddanmark: 762. Region Midtjylland: 3084. Region Nordjylland: 1515. Kilde: Danske Regioner

Minister: Vi har brug for jer

Under coronavirussets indtog i Danmark knokler medarbejderne på de danske hospitaler, hvor 82 personer nu er indlagt - 18 af dem på intensive afdelinger.

Det betyder også, at sundhedsvæsenet har brug for flere hænder. Det forventes, at 580.000 danskere kan blive smittet med coronavirus i første bølge af virusset i foråret.

Læs også Få overblikket over nye corona-tiltag: Frisører, restauranter og storcentre lukkes

Derfor har alle fem regioner i landet nu oprettet jobbanker, hvor borgere kan henvende sig, hvis de har sundhedsfaglig baggrund og er klar til at hjælpe.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) takkede tirsdag aften de 9680 danskere på et pressemøde i Statsministeriet.

- Til alle jer: Tak, fordi I melder jer. Vi har brug for jer, sagde Magnus Heunicke tirsdag aften.

Læs også Jonna frygter for sin grædende mor: - Hvorfor skal hun isoleres?

11.000 skal nok på sygehus

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) kalder i en pressemeddelelse de mange danskeres tilbud om hjælp for "uvurderligt".

- Det er meget betryggende, når vi kan se, at udviklingen med coronavirus kan gå hurtigt, og det kan blive aktuelt med mange, der kan tage fat, siger Stephanie Lose.

Læs også Stine efterspurgte donation til kollegaer: Nu er hjemmet proppet med snacks

I alt er 977 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Fire personer med virusset er døde, men det vides ikke, om det er direkte årsag til dødsfaldene. De havde alle andre alvorlige sygdomme.

Ud af de 580.000 danskere, som ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer at blive smittet i foråret, vurderes 11.000 at skulle på sygehuset.

2900 vil få behov for intensiv behandling, vurderer Sundhedsstyrelsen.