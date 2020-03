Farvel til efterlønner-livet: Lisbeth vil hjælpe til i sundhedsvæsnet

Danskere i hobetal står lige nu på spring for at hjælpe med både stort og småt, imens antallet af COVID-19-smittede bare stiger og stiger. En af de hjælpsomme er efterlønneren Lisbeth Hamann fra Silkeborg.

Hvis der bliver behov for det, er hun klar til at tage en ny tørn som social- og sundhedsassistent.

Jeg tror ikke, at jeg har glemt mit håndværk. Det ligger i mig. Lisbeth Hamann, efterlønner, Silkeborg

- Vi skal alle sammen vise samfundssind, og vi skal hjælpes ad. Vi er vant til, at hvis der er problemer, og der mangler folk, så melder man sig og træder til. Derfor har jeg gjort det, siger Lisbeth Hamann til TV2 ØSTJYLLAND.

For knap fem år siden gik hun på efterløn. Inden da havde hun arbejdet 26 år som social- og sundhedsassistent på primært hospitaler, men hun har også været fem år på et plejehjem.

- Jeg tror, jeg kan gå ind og erstatte en plejeperson – primært i hjemmeplejen. Jeg tror ikke, at jeg har glemt mit håndværk. Det ligger i mig, siger Lisbeth Hamann.

Har du betænkeligheder ved at komme ud og hjælpe til?

- Ja, det har jeg, men vi har de ting, vi skal bruge for at skal beskytte os selv. Det handler om, at vi ikke bliver smittet, og at vi ikke smitter. Vi kan jo godt have corona-virus, selvom vi ikke har symptomer. Jeg er ikke nervøs eller bange. Jeg har før været ved personer, som skulle isoleres pga. smitsomme sygdomme, og jeg har brugt de værnemidler før, siger Lisbeth Hamann.

Alle østjyske kommuner søger hjælp

Alle østjyske kommuner søger personer, der er uddannet inden for sundhedssektoren, og som enten ikke længere er på arbejdsmarkedet eller arbejder med noget andet.

I Aarhus, Randers, Silkeborg, Horsens og Odder sker det for eksempel gennem jobbanker. Favrskov og Syddjurs har indtil videre søgt internt blandt kommunes personale.

Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er en lokal – og også national – samfundsånd til at stå sammen omkring det her og komme igennem. Annette Secher, sundheds- og omsorgschef, Silkeborg Kommune

I Norddjurs har borgmesteren skrevet at åbent brev til borgerne med at opfordring til at melde sig. I Skanderborg har kommunen taget kontakt til FOA, og på Samsø har de ringet rundt til beboerne.

Sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, er overvældet over den store interesse for at hjælpe til.

Jobbanken i Silkeborg er netop oprettet i dag. Selvom kommunen endnu ikke har overblik over antallet af personer i jobbanken, er de forbavsede over, hvor stor interessen har været.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der er en lokal – og også national – samfundsånd til at stå sammen omkring det her og komme igennem, siger sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, Annette Secher, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er fantastisk, at vi får så mange frivillige, der har lyst til at give en hånd. Flere folk synes, at det er en borgerpligt. Vi har også fået mange henvendelser fra foreninger. Det er virkelig fantastisk, siger hun.

10.000 tilmeldt i Region Midt

Kommunen har sågar fået tilbud fra folk, som gerne vil være besøgsven via telefonen. Ifølge sundheds- og omsorgschefen er tiltaget blandt andet for at forberede sig bedst muligt på en situation, hvor der er flere patienter, end hospitalerne kan klare.

- Det rammer på hospitalerne først, og det er ikke de svære tilfælde som kommer ud til os, men vi får alle de andre. Det er dem, som er gode nok til ikke at være på hospitalet, men heller ikke kan være alene i eget hjem. De vil komme og få plads hos os eller blive passet intensivt i eget hjem, siger Anette Secher til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Region Midtjylland har oprettet en jobbank. Her har knap 10.000 danskere allerede tilmeldt sig.