Tørt, solrigt og koldt vejr er på vej

Onsdag er der i især de østlige dele igen mulighed for solskin, men skyerne får hen over dagen overtaget over hele landet, og der er også udsigt til en smule regn og op til ti graders varme.

Natten til torsdag bliver en våd omgang over hele landet.

- Torsdag klarer det op fra nordvest med nogen sol, men der kommer også enkelte byger, og så begynder det at blive lidt køligere med seks til otte grader.

De indre dele af Jylland kan natten til fredag få let frost.

Fredagen bliver regnfuld, skyet og et nøk køligere med mellem tre og seks grader.

- Det skyldes et lavtryk, der kommer ind fra Norskehavet, siger Martin Lindberg.