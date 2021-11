Plastikstrips bliver efterladt ved lygtepæle: - Det er noget svineri

Eftersom han har haft flere uger til at vænne sig til de to ansigter, så er han heller ikke i tvivl om, hvem de to plastikstrips udenfor hans hjem tilhører.



- Der hang to, og den ene er kommet ned her til formiddag. De her strips har ligget der i et par dage, efter Flemming Knudsens valgplakat kom ned. Så der må stå Flemming på de her plastikstrips, siger Jens Mathiasen.

- Jeg synes, det er et skidt signal at sende, hvis man går ind for grøn omstilling og at passe på miljøet, for så er plastikstrips jo ikke så godt.

Det er langt fra det eneste sted, hvor plastikstrips er blevet efterladt. Det kan man finde eksempler på flere steder i Østjylland.