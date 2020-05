Svært at forberede børn på coronatest – det skal tegnefilm gøre op med

Aarhus Universitetshospital og Doktor Universe har lavet en tegnefilm, som skal forberede børn på, hvordan det foregår, når de skal testes for coronavirus. Foto: Doktor Universe

Hvad er en coronatest? Hvorfor skal man køre igennem et hvidt telt? Og hvorfor har lægen maske på?

Spørgsmålene kan være mange fra de mindste, når de skal testes for corona.

Ifølge Aarhus Universitetshospital kan det godt være en voldsom oplevelse for børn at køre ind i et hvidt telt og blive podet i halsen af en fremmed, der er iført værnemidler.

Vi gør altid meget ud af at forberede børnene på dét, de skal opleve på hospitalet. Men de børn, som skal testes for corona, kommer oftest hjemmefra, og derfor kan vi ikke nå at forberede dem på testen. Charlotte Drejdal Dyekjær, udviklingsansvarlig sygeplejerske, Børn og Unge, AUH

- Vi gør altid meget ud af at forberede børnene på dét, de skal opleve på hospitalet. Men de børn, som skal testes for corona, kommer oftest hjemmefra, og derfor kan vi ikke nå at forberede dem på testen, siger Charlotte Drejdal Dyekjær, der er udviklingsansvarlig sygeplejerske i Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu bliver det lettere at forberede mindre børn på, hvad der venter dem, hvis de skal testes for coronavirus.

Aarhus Universitetshospital har nemlig fået lavet en animationsfilm, som skal forberede de mindste på testen.

- Det kan godt være svært for de mindste at forstå, hvorfor de skal have en vatpind ind i munden, men med videoen kan de på forhånd se, hvad de skal igennem, siger Charlotte Drejdal Dyekjær til TV2 ØSTJYLLAND.

Animationsfilmen viser, hvordan testen forløber samtidig med en barnestemme, forklarer det. Se den her:

Corona-test i børnehøjde

Filmen er lavet af Doktor Universe, der har specialiseret sig i at lave apps, spil og animationsfilm til børn.

Firmaets direktør, Fabio Cujino, sprang straks til, da Charlotte Drejdal Dyekjær foreslog at lave en film om, hvordan en coronatest forløber.

- Vi er et lille firma, som arbejder på at gøre det bedre for børn at være på hospitalet, og det gør vi så igennem animationsfilm og spil, siger Fabio Cujino til TV2 ØSTJYLLAND.

Han skulle kun bruge en uge fra ideen opstod, til der lå en animationsfilm klar.

- Vi har haft fokus på at fortælle, hvordan testen foregår i børnehøjde, så børnene kan forberede sig, inden de skal testes, siger Fabio Cujino til TV2 ØSTJYLLAND.

Ønsket var egentlig at vise animationsvideoen på storeskærme i de telte, som børnene skal testes i, men det ville blive for omstændigt, da der ikke er meget plads.

Derfor sender hospitalet et link til animationsfilmen, når de sender et indkaldelsesbrev til test for coronavirus til børnene.

Videoen ligger også på Børn og Unges hjemmeside.

