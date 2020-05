Område i by flyder med skrald: - Det er en fest for måger og rotter

Ophobning af affald skyldes ifølge beboerne dels at de underjordiske affaldscontainere bliver overfyldt og dels at skakterne bliver blokeret. Foto: Facebook-gruppen "Øgadernes beboere"

Det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at skraldeposerne ender ved siden af skraldecontaineren i Øgaderne i Aarhus.

Sådan lyder det fra en stor del af beboerne i området, som ofte oplever, at containerne er fyldt til randen.

- Jeg synes tit, der er skrald, eller der står storskrald ude på gaderne. Det ligner, at skraldemændene godt kunne komme forbi lidt oftere, siger Line Høstrup, der bo i området, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er bare et irritationspunkt, at folk ikke lige gider og gøre den lille ting ekstra for, at vi alle sammen har det godt, siger Jakob Ladefoged, der også bor i området, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Facebook-gruppen 'Øgadernes beboere' bliver problemet med skrald ofte diskuteret.

Det har dog indtil videre ikke haft nogen effekt.

- Der har tidligere været stillet ekstra containere oppe ved én af affaldsøerne, så jeg tror, kommunen kender til problemet, men jeg ved ikke, om de har kapaciteten til at håndtere det, siger Johan Sandvang Larsen, der også bo i Øgadekvarteret, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fest for mågerne

Nu har en af beboerne i området taget sagen i egen hånd. Anne Dausell, der er studerende, har tegnet en plakat, med skraldespande, der er overfyldte, og som tiltrækker måger og rotter.

- Jeg har tegnet en plakat for at illustrere problemet og forsøge at ramme den målgruppe, som jeg umiddelbart tænker, kunne være synderne, siger Anne Dusell til TV2 ØSTJYLLAND.

Plakaten, som Anne Dausell har tegnet, skal ses som en opfordring til at tænke sig om ekstra gang, inden man smider sit skrald på gaden.

Og nu har hun fået hjælp til at sprede budskabet.

- Én af de andre søde Øgade-beboere har printet plakaten ud og lamineret den, så de andre Øgade-beboere kan komme og hente den, og hænge den op ved deres skraldespande, siger Anne Dausell til TV2 ØSTJYLLAND.

”Vælg en anden skraldespand”

Ophobning af affald skyldes ifølge beboerne dels at de underjordiske affaldscontainere bliver overfyldt og dels at skakterne bliver blokeret.

- Den grundlæggende årsag er jo nok, at de på en eller anden måde bliver tømt for sjældent. Og at folk tænker, nu har jeg sat min pose her, og så er det ikke mit problem mere, siger Jakob Ladefoged, der også bor i området, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det burde være rimelig simpelt at komme af med sit affald, men det er det ikke altid i Øgaderne i Aarhus Midtby.

Beboerne har dog også selv et oplagt forslag til, hvordan det kan undgås, at skraldet ender på gaderne.

- Hvis man kan få folk til at gå hen til den næste skraldespand, så ville det være fedt, siger Siggie Würtz, der bor i området, til TV2 ØSTJYLLAND.

”Forhindret i at tømme containerne”

Ifølge Bjarne Munk Jensen, der er direktør for Affaldvarme i Aarhus Kommune kan det godt se ud til, de tømmer containerne for sjældent, men han peger også på andre årsager til, at skraldet flyder.

- Det er jo sådan i Øgaderne, at der er ikke ret meget plads, og desværre har vi nogle store biler, der skal frem. Og det betyder, at når der er bygninger, der skal renoveres eller ledninger ned, så er det svært at komme frem. Og jeg tror, at i de fleste tilfælde, er det derfor, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller også at kommunen tømmer skraldespandende i Øgaderne flere gange i ugen

- Udover det kommer vi faktisk rundt til samtlige containere hver dag i Aarhus Kommune for at kontrollere at tingene er i orden, at der ikke er overfyldt og at mekanikken, den virker. Så vi gør faktisk en rigtig stor indsats for at borgerne oplever, at det er pænt og rent i Aarhus, siger Bjarne Munk Jensen til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Vi vil følge det endnu stærkere nede i Øgadekvarteret. Vi ved det er et problem, og vi vil stadig følge op på det, siger han.

