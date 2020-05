Centerleder siger op i protest: - Jeg er skuffet, frustreret og forundret

Axel Olsen føler ikke, at Silkeborg Kommune værdsætter alt det, de gør for lokalbefolkningen i Ans Idræts- og Kulturcenter.

525.000 kroner er det beløb, som Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC) føler sig snydt for.

Vi kan blive nødt til at lukke. Jens Fahlberg, formand for AIKC

Klubben troede, at de fremover skulle have et årligt tilskud fra Silkeborg Kommune på 550.000 kroner – i stedet får de 25.000 kroner.

- Vi kan ikke skrive under på den nye aftale om de 25.000 kroner, som Silkeborg Kommune vil have os til. Men hvis vi ikke skriver under, så forsvinder vores største lejer, altså kommunen, siger formanden for AIKC, Jens Fahlberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Så kan vi blive nødt til at lukke.

Udmeldingen fra Silkeborg Kommune har fået store konsekvenser for AIKC.

Jeg føler slet ikke, at de værdsætter alt det, vi gør for lokalbefolkningen. Axel Olsen, centerleder i AIKC

Centerlederen Axel Olsen har nemlig valgt at sige sit job op i protest.

- Jeg føler slet ikke, at de værdsætter alt det, vi gør for lokalbefolkningen. Personligt føler jeg, at de kasserer min arbejdsindsats, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg er skuffet, frustreret og forundret.

Ans Idræts- og Kulturcenter blev bygget for 15 år siden.

Andre klubber får meget mere

Noget af det, der har fået bægeret til at flyde over for Axel Olsen er, at han kan se andre selvejede haller i kommunen få et langt større tilskud, end det er tilfældet for AIKC.

I enkelte tilfælde giver kommunen op til 4,5 millioner kroner mere i tilskud til andre sportsklubber end klubben i Ans om året. Og en rapport, bestilt af Silkeborg Kommune, viser angiveligt, at AIKC burde få meget mere, end de kommer til.

- Der har de regnet ud, at Ans burde have 550.000 kroner mere om året i tilskud, siger formand Jens Fahlberg.

I rapporten, som Silkeborg Kommune har bestilt, kan Jens Fahlberg se, at de burde få 525.000 kroner mere om året, end de kommer til at få.

Tilskuddene skulle fordeles efter hallens størrelse, hvor mange timer om ugen, der er brugere i den, og hvor store lån hallerne har. Når de tre elementer blev lagt sammen, troede de i AIKC, at de skulle have et årligt tilskud på 550.000 kroner.

I stedet står de altså til at få 25.000 kroner.

Kan godt se uretfærdigheden

Formanden for Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune, Johan Brødsgaard (Rad. V.), fortæller, at de er opmærksomme på den økonomiske ulighed blandt klubberne.

- Nu har vi været i gang med en proces i to år med de selvejede haller for at finde ud af, hvordan de forskellige økonomiske tilskud ser ud. Der har vi jo set en form for uretfærdighed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er noget af det, vi har taget nogle skridt for at udjævne. Den politiske aftale er så, at man udjævner maks med ti procent i plus og ti procent i minus.

Det hele er politik, og det er et skridt i den rigtige retning. Johan Brødsgaard (Rad. V.), formand for Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune,

Johan Brødsgaard kan godt se, at AIKC ikke står til at få det, de burde.

- I forhold til modellen er det for lidt, de får. Men efter fem år har de muligheden for at få 125.000 i denne her model. Det hele er politik, og det er et skridt i den rigtige retning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Efter de fem år kan det til den tid siddende udvalg vælge at sige, at de vil harmonisere yderligere.

'Vi er blevet lidt røvrendt'

Johan Brødsgaard fra Silkeborg Kommune håber, at de kan få lavet en aftale med AIKC, som sikrer klubbens overlevelse.

- Det er vigtigt for Ans som by og Ans som lokalsamfund, at de har Idræts- og Kulturcenteret som samlingspunkt. Vi håber, at vi lander en aftale, hvor der er flere penge i det for dem, end der er i dag. Jeg håber, vi finder en enighed om det, siger han.

Jeg kan bare mærke, at jeg ikke kan kæmpe mere, end jeg har gjort. Axel Olsen, centerleder i AIKC

Lige meget, hvad der sker, bliver det dog uden den nuværende centerleder.

- Jeg kan bare mærke, at jeg ikke kan kæmpe mere, end jeg har gjort. Der skal nye kræfter til, siger Axel Olsen.

Alice Kunnerup Madsen og Niels Madsen er frivillige i AIKC, og de ved nu ikke, om klubben fortsat vil bestå.

Tilbage står mere end 200 frivillige og alle klubbens medlemmer og er nervøse for klubbens fremtid.

- Vi er blevet lidt røvrendt, siger Alice Kunnerup Madsen, som er frivillig i AIKC, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det ville være frygteligt for Ans, hvis hallen lukker ned. Peter Lindhard, Håndboldspiller i AIKC

En lukning af klubben ville påvirke hele Ans.

- Hvis hallen lukker ned, ville det være et kæmpe tab for hele byen. Det ville være frygteligt for Ans, hvis hallen lukker ned, siger håndboldspiller i AIKC Peter Lindhard til TV2 ØSTJYLLAND.

For de har ikke mange andre muligheder for at skabe fællesskab.

- Det er jo samlingspunktet. Man skal huske på, at vi her i Ans jo hverken har teater, biograf eller noget som helst andet. Så alt foregår hernede, siger formanden for klubben, Jens Fahlberg.