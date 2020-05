Pige kørt ned på farligt vejstykke: Advarsler er blevet ignoreret

Boel Reetz' datter har et brud på det ene håndled og svært ved at trække vejret dybt efter en påkørsel. Billedet her er taget kort efter uheldet. Foto: Privat

Skaarup er på mange måder et idyllisk sted med smuk natur og åben himmel.

Den lille by i Skanderborg Kommune er til gengæld ikke et idyllisk sted at være blød trafikant.

Det bevidner et uheld, hvor en 17-årig pige onsdag blev ramt af en campingvogn på Oddervej ved Vestermølle.

Det er umuligt at styre en cykel, hvis man bliver presset ud i en af renderne ved Oddervej, lyder det fra frustreret mor. Foto: Privat

Kastet ned i rende

Ifølge pigens mor, Boel Reetz, kan to biler ikke passere hinanden på strækningen, som hun kalder "sindssyg farlig".

- Vejen er ikke særlig bred, det er en klassisk landevej. Den ene bilist skal egentlig holde tilbage, hvis der er en cyklist, men det gør de ikke, siger hun og fortsætter:

- Campingvognen ramte hendes styr, og så bliver hun bare kastet ned i en rende og videre ud i græsset.

Påkørslen er den foreløbige kulmination på en årelang kamp for at få Skanderborg Kommune i tale i forhold til strækningen på Oddervej fra Vestermølle til Skaarup, lyder det fra Boel Reetz.

Boel Reetz er mor til tre børn og arbejder som leaddesigner ved VIA University College i Aarhus. Foto: Privat

En kamp uden kontakt

Ifølge Boel Reetz har hun, hendes mand og flere andre fra området i løbet af de senere år skrevet mange mails til navngivne personer i Vej & Trafik i Skanderborg Kommune.

- Det er påfaldende, at kommunen overhovedet ikke har reageret, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Strækket ved Vestermølle er så pisse farligt. Vi synes, at det vil klæde kommunen at fortælle os, om der er planer om at lave nogle ændringer. Der er rigtig mange, der er væltet på det sted, og det ville være rart at vide, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.

Hvor og hvornår der anlægges cykelstier i Skanderborg Kommune er baseret på et politisk godkendt prioriteringssystem, der tager højde for forskellige parametre.

Der er, som billedet viser, ikke meget plads til cyklister, hvis to biler skal passere hinanden ved Vestermølle på Oddervej. Foto: Privat

Kynisk, men sandt

Hvor mange børn, der får glæde af en cykelsti på en strækning, er et af parametrene, lyder det fra leder af Vej og Trafik, Jens Peter Langballe Sørensen.

- Vi beklager meget, at der har været et uheld, og det er jeg selvfølgelig trist over. Det lyder meget kynisk, men det kan også være, at uheldet er med til at ændre på prioriteringerne, fordi et af parametrene er historien på en strækning, altså om der har været uheld på vejen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

55-årige Boel Reetz har sammen med sin mand boet i Skaarup siden 1995. Parret har tre børn sammen, hvoraf den uheldige 17-årige er den yngste.

Der blev tilkaldt både politi og ambulance, da Boel Reetz' datter onsdag omkring klokken 15.30 blev påkørt på Oddervej. Foto: Privat

Et liv som taxachauffør

Der er stort ingen offentlig trafik mellem Skaarup og Skanderborg, og Oddervej er ikke egnet til at cykle på, lyder det. Boel Reetz' børn har i store træk ikke fået lov til at cykle på vejen.

- Det har påvirket vores liv rigtig meget. Vi har kørt taxakørsel konstant, for det ikke er børnenes valg, at vi bor herude. Vi er enormt glade for at bo her, men vi har gjort livet besværligt for os selv. Det er mærkeligt, at man kan være afsondret, når man bor en kilometer fra bygrænsen, siger Boel Reetz.

Hendes drøm er en cykelsti mellem Skaarup og Skanderborg. Det kan dog have lange udsigter, erkender hun.

Vejchef: Kommune stopper ikke ved bygrænse

Indtil det, måske, sker, mener hun, at hastighedsgrænsen skal sættes ned på strækningen mod Skanderborg fra Skaarup.

- Skanderborg Kommune glorificerer sig selv som en ressourcestærk, cykelvenlig kommune, men det er meget centreret inden for bygrænsen. Det føles om, vi ikke er en del af det fællesskab, der er omkring infrastruktur, siger hun.

Den påstand anfægter leder af Vej og Trafik, Jens Peter Langballe Sørensen.

Han oplyser, at der i år vil blive etableret cykelsti på Stationsvej i Skanderborg, Langelinje i Herskind, Rodelundvej ved Ry, og muligvis også yderligere cykelstier på Vestergade i Skanderborg.

- Det dyreste projekt er placeret mellem Rodelund og Ny Himmelbjergvej, ligesom projektet ved Langelinie også er placeret uden for bygrænsen. Jeg håber, at de investeringer, der bliver lavet i år, illustrerer, at der også tages hensyn til borgere uden for bygrænsen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Tag fat i mig

Han kalder det "meget beklageligt", hvis Boel Reetz og hendes mand har oplevet ikke at få svar på deres henvendelser til Vej & Trafik.

- Jeg skal på det dybeste beklage, og det vil jeg prøve at forbedre. Boel er også meget velkommen til at tage direkte kontakt til mig, siger Jens Peter Langballe Sørensen.

Ifølge ham har politikerne i Skanderborg Kommune i de kommende 10 år bevilget fem millioner kroner om året til at etablere cykelstier.