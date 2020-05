Letbanetog og personbil i trafikuheld: Kvindelig bilist kørt på skadestuen

Letbanen var her til middag involveret i eet trafikuheld med en personbil omkring det store kryds ved Nørreport og Navitas i Aarhus C. Foto: Privatfoto.

Et letbanetog er her til middag kørt sammen med en personbil omkring krydset mellem Nørrebrogade og Kystvejen ved Navitas i Aarhus C.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 11:53.

Den kvindelige bilist bag rattet i personbilen er kørt på skadestuen Østjyllands Politi

- Vi kan ikke sige så meget om selve ulykken endnu, men vi ved, at Letbanen er kørt sammen med en personbil, siger pressemedarbejder Jakob Christiansen.

- Den kvindelige bilist bag rattet i personbilen er kørt på skadestuen, men det lader ikke til, at hun skulle være kommet alvorligt til skade, fortsætter han.

Kl. 11.53 fik vi en anmeldelse om, at letbanen og en bil var stødt sammen på Kystvejen ved Navitas i Aarhus. Bilisten kørt til skadestuen, men hun er umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. #politidk pic.twitter.com/kklYLk4NEs — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 22, 2020

Der er endnu ingen forlydender om, at hverken Letbanefører eller passagerer skulle været kommet noget til.

Grundet uheldet køret Letbanen i øjeblikket kun på strækningen Odder-Aarhus H og strækningen Grenå-Torsøvej.

Der kan forventes forsinkelser.