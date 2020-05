Badebro kommer ikke op i år: Upopulær beslutning skaber undren

I stedet for badebroens dragende tilstedeværelse har man markeret broens underliggende fundament i et forsøg på at undgå skrabede fødder og tæer hos badegæsterne. Foto: Fjellerup Borgerforening

Et skilt placeret midt på stranden i Fjellerup har skabt vrede og undren hos flere borgere, der i længsel havde set frem til at kunne springe direkte i de blå bølger eller at dyppe tæerne fra brokanten med en is i hånden.

Men det bliver der ikke noget af i år.

Det er en både lang og smal badebro, og der har vi altså vurderet, at folk ville ende med at klumpe sammen ude for enden. Vej- og Ejendomschef i Norddjurs Kommune, Kim Jensen

Norddjurs Kommune og Fjellerup Borgerforening har i samråd besluttet, at broen ikke monteres på stranden år grundet smittefare.

- Det er en både lang og smal badebro, og der har vi altså vurderet, at folk ville ende med at klumpe sammen ude for enden, fordi man kan ikke kan gå tilbage den anden vej, hvis man samtidig skal holde afstand til andre, der også er på vej ud på broen, siger Vej- og Ejendomschef i Norddjurs Kommune, Kim Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vrede på de sociale medier

På Facebook-siden 'Fjellerup - byen ved skov og strand' annoncerede formand for Fjellerup Borgerforening, Anders Enggaard, i går nyheden, akkompagneret med billedet af det nyopsatte skilt.

Kommunen og den lokale borgerforening har i samråd besluttet, at badebroen i Fjellerup ikke kommer op i år grundet smittefare. Foto: Fjellerup Borgerforening

Og det var mildt sagt ikke en populær beslutning. Blandt de 37 kommentarer lyder det blandt andet:

- Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvad har en badebro med smittefare at gøre?

- Det er da godt nok dybt godnat.

- Det er simpelthen den lammeste undskyldning nogensinde.. Er det ikke bare et påskud for ikke at have råd til vedligeholdelse?

Jeg fatter ikke en bjælde af det. Det er helt gak-gak, at den ikke sættes op. Frank Zoega

En af de undrende Fjellerup-borgere er Frank Zoega. Han har tidligere år været blandt de frivillige, der hvert år hjælper med at sætte badebroen op, og han mener sagtens, at det også burde kunne gentage sig i år.

- Jeg fatter ikke en bjælde af det. Vi burde godt kunne håndtere det med afstand, og når nu vi har givet så mange penge for den bro i sin tid, så er det da helt gak-gak, at den ikke sættes op, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgerforeningen bakker kommunen op

Badebroen blev i sin tid til i forbindelse med et byfornyelses-projekt, hvor der i første omgang blev budgetteret med 25.000 kroner til opførelsen.

I byens borgerforening ærgrer man sig over, at både de lokale og besøgende badegæster ikke kan nyde godt af broen i år. Man bakker dog fuldt op om den beslutning, som blev taget i samråd mellem foreningen og Norddjurs kommune.

- Ligesom hvert år, så drøftede vi i påsken med kommunens driftsansvarlige broen opførsel. Og vi vurderede altså, at det simpelthen ikke gav mening i år grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, siger formand for Fjellerup Borgerforening, Anders Enggaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i april modtog det lokale vaffelbageri i Fjellerup en trussel på døren, hvor de blev advaret om at genåbne butikken, selvom det var fuldt ud lovligt. Den historie kan du læse om her. Foto: John Jensen

Broens bredde blev bestemt ud fra et handicapvenligt princip, hvor der skulle kunne køre to kørestole forbi hinanden.

- Hvis der skal være en meters afstand mellem folk, så vil man ikke kunne passere hinanden på broen, og derfor ville det ikke være forsvarligt. Vi skal passe på hinanden, siger Anders Enggaard.

Kommune: - Vil ikke opildne til noget uforsvarligt

I Norddjurs Kommune forstår man også godt frustrationen hos de borgere, der havde glædet sig til at springe i bølgerne fra byens badebro.

- Hvis der var en kommune i Danmark, hvor man med ro i maven kunne have tillid til, at borgerne godt kan finde ud af at holde afstand på egen hånd, så er det i Norddjurs. Men det er ikke vores opgave at lave den vurdering, siger Vej- og Ejendomschef, Kim Jensen.

I sidste ende, så er det os der bliver peget på, hvis folk endte med at stå for tæt på broen eller andre steder. Vej- og Ejendomschef i Norddjurs Kommune, Kim Jensen

I forbindelse med coronarestriktionerne peger han på politiets arbejde som et eksempel, hvor man blandt andet har pillet flere borde- og bænkesæt ned i forsøget på at undgå, at folk klumper sig sammen i grupper.

- I sidste ende, så er det os der bliver peget på, hvis folk endte med at stå for tæt på broen eller andre steder. Så det er vores opgave at sørge for, at vores ejendomme ikke opildner til noget uforsvarligt i den her tid, siger Kim Jensen.

- Så kan jeg godt leve med, at nogen måske mener, at vi overreagerer.

Norddjurs Kommune holder fortsat døren åben for, at badebroen kan sættes op i løbet af højsæsonen, hvis anbefalinger og retningslinjer fra myndighedernes side ændrer sig inden da.

