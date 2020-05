Hårdt trængte danske øer får corona-hjælp

De mange danske småøer, som typisk er stærkt afhængige af turismeindtægter og hårdt ramt af coronakrisen, får nu for første gang målrettet økonomisk støtte.

Her er der blandt andet tale om de østjyske øer, Anholt, Jarnø, Tunø og Endelave.

Modtagerne af de særlige ø-støttelån slipper i hele 2020 for at afdrage på lånene. Det har regeringen besluttet.

Det skal sikre, at der ikke i den nuværende økonomiske krise trækkes penge ud af virksomhederne, som de har været afskåret fra at tjene i foråret.

- Småøerne er særligt sårbare, fordi alt hænger sammen på en lille ø, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Det rammer øernes butikker og håndværkere hårdt, når turisterne udebliver. Læsset vælter hurtigere. Derfor giver vi nu en målrettet hjælp, som skal bedre virksomhedernes likviditet her og nu, siger han.

Hvad er ø-støtte? Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte. Det overordnede formål med puljens støtte til projekter på småøerne er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer. Kilde: Livogland.dk

Glad for håndsrækning

Dorthe Winther, formand for de 27 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer, er meget glad for den økonomiske håndsrækning.

- Mange turistvirksomheder og små håndværkere rundt på øerne har fået et ø-støttelån til at starte deres virksomhed op. Så kommer coronaen og får det hele til at falde fra hinanden. De penge, de allerede har tabt i år, kan de ikke nå at tjene ind andre steder, siger hun.

Her ses de 27 øer, som får ø-støtte, og som dermed ogå får corona-hjælp. Foto: Sammenslutningen af Danske Småøer

Hun anslår, at omkring 75 procent af ø-lånene er givet til turistvirksomheder, mens en anden større gruppe er små håndværksvirksomheder.

Ifølge en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer kom bykommunerne i øvrigt hurtigt på fode igen efter finanskrisen i 2008. Landets yderkommuner har derimod stadigt ikke indvundet det tabte.

Kommer ikke til at redde Anholt

Anholt er en af de danske små-øer, som mærker de kontante konsekvenser af coronakrisen, og som regeringen nu vil give en håndsrækning.

Men låntagerne er få på øen, og lånene små, så for Anholt gør det ikke den store forskel.

- Det er nok ikke det, der kommer til at redde sæsonen. Det er nok antallet af passagere på vores færge, for det er jo dem, der skal komme herover og købe vores varer og bruge vores serviceydelser, siger Birgitte Dahl Jeppesen, Ørepræsentant Anholt, Sammenslutningen af Danske småøer til TV2 ØSTJYLLAND.

Øboerne på Anholt håber, at antallet af turister kan komme til at redde sæsonen. Foto: pressefoto

I frivillig isolation

Det sendte chokbølger igennem hele landet, da statsminister Mette Frederiksen (S) fra sit pressemøde meldte ud, at COVID-19 situationen nu var så alvorlig, at man effektuelt lukkede det offentlige Danmark ned.

Brugsuddeler Helle Rossen så med hjemme fra Anholt, hvor hun bor og driver sin brugs til daglig.

- Vi er mange ældre og borgere i risikogruppen for virussen her på øen. Derfor sad vi nok alle og tænkte det samme, da vi så det pressemøde. Den sygdom, den skal ikke hertil, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og der gik da heller ikke længe, før man blev enige om, hvordan man på øen ville gøre sit for holde COVID-19 på afstand.

Fra Facebook-gruppen 'Anholtliv', hvor borgerne på øen er blevet enige om at gå i frivillig 'karantæne'.

- Vi har via vores Facebook-gruppe, som de fleste beboere er med i, meldt ud, at vi appellerer til, at vi går i frivillig karantæne. Hvis man rejser med færgen ind til fastlandet, så skal man måske overveje, hvor vidt man skal tage med tilbage og risikerer, at tage smitte med sig, sagde Helle Rossen, der er brugsuddeler på øen, til TV2 ØSTJYLLAND den 13. marts og fortsatte.

- Det er jo selvfølgelig ikke noget vi bestemmer, men vi appellerer til det. Og vi appellerer samtidig udefrakommende til, at de ikke tager herover, hvis det kan undgås. Simpelthen for at beskytte det mange beboere, som altså er i risikogruppen. Mig selv inklusiv, sagde hun.

