Stor rejsedag i vente: Der ventes trængsel på vejene

En af årets store rejsedage står for døren 2. juledag, og der kan ventes tæt trafik på vejene og fyldte tog.

Sådan lyder forventningen hos Vejdirektoratet og DSB.

- 2. juledag er erfaringsmæssigt der, hvor rigtig mange vender hjem efter julen.

- Så vi regner med, at der bliver lidt flere biler på vejene end de foregående dage, siger Jakob Riis Petersen, vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter.

Oversigt over trafikken i juledagene. Foto: Grafik af vejdirektoratet

Fra Jylland mod Sjælland

Der vil især være mange rejsende mellem Jylland og hovedstadsområdet. Primært i tidsrummet mellem klokken 10 og 15, lyder forudsigelsen.

- Hvis man kan undgå at køre der, vil det nok være at foretrække. Hvis man skal afsted på det tidspunkt, er det en god idé at undersøge ruten forinden, og så naturligvis køre i god tid, siger Jakob Riis Petersen.

Her forventes der mest trafik. Foto: Grafik af vejdirektoratet

Travl dag på skinnerne

Også hos DSB er der forventning om en travl dag på skinnerne.

- Det er den store hjemrejsedag, og strømmen af rejsende går især fra Jylland hen over Fyn mod Sjælland, siger informationschef Tony Bispeskov.

Mange har bestilt billetter og pladsreservation på forhånd.

- Det gør det muligt for os nøje at planlægge længden på de tog, vi sætter ind. Altså hvor mange pladser, der skal være, siger Tony Bispeskov.

DSB forventer også en travl dag med flere rejsende end sidste år.

Han oplyser, at det fortsat er muligt at bestille både billetter og pladsbilletter.

Lillejuleaftensdag kunne DSB oplyse, at antallet af julerejsende er på det højeste i fem år.

Antallet af solgte billetter ligger 22 procent højere end sidste år.

Det hænger ifølge Tony Bispeskov sammen med, at der har været flere billige billetter til salg, og at man har fået bedre tag i de unge.

- Vi oplever også, at de unge efterspørger en mere bæredygtig julerejse, sagde Tony Bispeskov mandag.

Stigningen i billetsalget er ifølge informationschefen udtryk for, at togrejser mellem landsdelene vinder markedsandele fra biler og busser.