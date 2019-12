Fængselsbetjent sigtet for at indsmugle mobiltelefoner og hash

Onsdag formiddag var en 49-årig fængselsfunktionær fra Aarhus Arrest i et lukket grundlovsforhør.

Inden dørene blev lukket blev anklageskriftet læst op.

Læs også Færre indbrud i julen: Sådan gør du det svært for indbrudstyvene

Manden bliver sigtet for at fra den 24. oktober til den 25. december at have indsmuglet et ukendt antal mobiltelefoner og en ukendt mængde hash ind til indsatte i arresten.

- Det er en alvorlig sag, for det er utrolig sjældent, man har en sag af den karakter, siger specialanklager Lars Petersen fra Østjyllands Politi.

Manden er sigtet for at have modtaget penge for at smugle hash og mobiltelefoner ind til indsatte, men det afviser mandens forsvarer.

Læs også Vi er nu kun én millimeter fra det vådeste år nogensinde

Tilgengæld erkender den 49-årige, ifølge sin forsvarer, at han har bragt hash og mobiltelefon ind til indsatte i arresten.

- De tre sigtelser i sagen erkender han næsten fuldt ud, siger specialanklager Lars Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Fængselsbetjenten erkender at have indsmuglet mobiltelefoner og hash, men afviser, at han har modtaget penge for det.

Manden blev anholdt af Østjyllands Politi klokken 00.06 natten til den 25. december.

- Det er god, gedigen efterforskning, som har ført frem til det her, siger Lars Petersen.

Manden er nu blevet varetægtsfængslet i næsten fire uger. Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, så mulige vidner ikke bliver påvirket af fængselsbetjentens forklaringer.

- Nu skal vi afdække, hvor stort omfanget er, og så må vi tage den derfra, fortæller specialanklager Lars Petersen.

Det er alvorligt, for det handler om tilliden til fængselsvæsenet og domstolene. Lars Petersen, specialanklager, Østjyllands Politi.

Efterforskningen skal også afdække, om der er andre involverede - både uden for arresten eller indsatte, fortæller specialanklageren.

Den 49-årig fængselsbetjent var i et lukket grundlovsforhør onsdag formiddag. Foto: Østjyllands Politi

Manden sigtes for at have overtrådt straffelovens paragraf 144. Den lyder:

"Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år."

- Det er alvorligt, for det handler om tilliden til fængselsvæsenet og domstolene, og det mener jeg fuldt ud, at man stadig kan have, siger Lars Petersen, specialanklager hos Østjyllands Politi.