Vi er nu kun én millimeter fra det vådeste år nogensinde

Hvis der er noget, vi alle kan blive enige om, så er det, at det har regnet meget i år. Længe har 2019 haft kurs mod at blive et af absolut vådeste år i dansk vejrhistorie, og julemorgen er det en realitet: Nedbørsrekorden fra 1999 er nu tangeret.

DE VÅDESTE ÅR I DANMARK: 1999 (905 mm) 2019 (905 mm)* 2015 (904 mm) 1994 (881 mm) 2007 (866 mm) 2002 (864 mm) 1998 (860 mm) 1980 (857 mm) 1981 (853 mm) 1927 (850 mm) 2017 (849 mm) *Målt til og med 25. december. Normalt falder der 712 mm. i løbet af et år i Danmark (1961-90 normalen).

Siden 1. januar er der på landsplan faldet 904,5 millimeter regn, hvilket afrundet giver 905 millimeter. Det er netop, hvad der faldt i løbet af 1999, som 2019 nu (indtil videre) deler førstepladsen med.

Kan blive det absolut vådeste år herhjemme

Juleaftensdag faldt der 1,7 millimeter på landsplan, og julenat er der faldet yderligere 0,2 millimeter, og det var altså nok til at nå 1999-niveauet.

Årsnedbør

Til og med 25. december 2019

Foto: Grafik: Sebastian Pelt. Kilde: DMI

Selvom de næste fire dage ser stort set tørre ud, så viser flere prognoser, at kortvarige frontpassager vil passere Danmark 29. december og 30. december.

Dermed er der mulighed for at vi får yderligere én millimeter regn inden året er omme, og sker det, vil 2019 blive det vådeste år siden 1874, hvor de landsdækkende nedbørsmålinger begyndte.

Før 2019 kan kategoriseres som det vådeste år - og altså være mere end en tangering af regnmængderne fra 1999 - så skal der falde mindst 905,5 millimeter. Det skyldes, at Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) i tidens løb har ændret måden at opgøre nedbør på.

Gudenåen har flere gange gået over sine bredder og skabt problemer med oversvømmelser.

Det har været almindelig praksis at opgøre årsnedbøren i hele tal, mens der i de seneste år også er brugt decimaler.

Derfor dækker 1999's rekordnedbør på 905 millimeter i 'virkeligheden' intervallet 904,5 til 905,4 millimeter, og derfor er en unik nedbørrekord først en realitet, hvis vi får 905,5 millimeter eller derover.

Forventede nedbørsmængder frem til nytårsaften klokken 23. På landsplan synes det næsten uundgåeligt, at vi får mere end én milimeter regn, inden året er omme. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Rekordvåd marts - og rekordvådt efterår

Allerede i marts blev årets første nedbørsrekord en realitet. Med 106 millimeter blev marts i år den vådeste siden 1874.

Senest er efteråret gået helt i vasken, og med hele 349 millimeter på landsplan blev efteråret 2019 det vådeste, der er registreret i dansk vejrhistorie, og det overgik den hidtidige rekord på 327 millimeter fra 1967 med 22 millimeter.

Derudover er der siden juli i hver måned faldet mere regn end normalt.