Færre indbrud i julen: Sådan gør du det svært for indbrudstyvene

Siden fredag og frem til natten til onsdag har politiet landet over registreret i alt 466 indbrud i private hjem.

Det er en del lavere end de 691 indbrud, der blev registreret de samme dage sidste år. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Overordnet ligger vi på samme niveau som sidste år, når vi ser på antallet af indbrud, fortæller pressechef i Rigspolitiet Thomas Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det seneste døgn er der anmeldt 18 indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikreds.

Hvis tallene skal endnu længere ned, så kan man gøre noget selv - se længere nede i artiklen.

Til og med den 25. december er der blevet anmeldt 62 indbrud i boliger i Østjylland, viser tal fra Rigspolitiet.

- Det er svært at sige helt præcis, hvor mange vi i år lander på, da mange først kommer hjem i løbet af de kommende dage, og først der kan opdage, at de har haft ubudne gæster, fortæller Thomas Kristensen.

Antal anmeldte indbrud i bolig registreret efter anmeldelsestidspunkt fordelt på politikredse (Opgjort 25. december): Foto: Rigspolitiet

Generelt har antallet af indbrud i private hjem været nedadgående faldende.

- Henover året har vi set et markant fald af indbrud i private hjem, og den udvikling er vi godt tilfredse med, siger pressechefen fra Rigspolitiet.

Det kan hænge sammen med, at folk er blevet bedre til at sikre deres hjem, og holde mere øje med skumle typer i deres nærområder. Thomas Kristensen, pressechef, Rigspolitiet.

Der kan være flere årsager til, at der bliver begået færre indbrud.

- Det kan hænge sammen med, at folk er blevet bedre til at sikre deres hjem, og holde mere øje med skumle typer i deres nærområder, siger Thomas Kristensen.

Drop hælervarer

Hvis antallet af indbrud skal endnu længere ned, så kræver det også, at markedet for indbrudstyvenes stjålne varer bliver mindsket – her handler det især om smykker og elektronik.

Fire råd til at sikre, du ikke køber hælervarer: Hvis du ikke vil være med til at holde gang i indbrudstyvenes forretningsmodel, så bed om at se en kvittering.

Betal med MobilePay, så man kan spore sælgeren.

Køber du en cykel, så tjek om stelnummeret er kendt i politiets systemer. Det kan du gøre via app´en Politi.

Hvis du handler på internettet, så gå efter de steder, hvor sælgeren er NemID-valideret. Kilde: Rigspolitiet.

- Indbrudstyvene har brug for hurtigt at komme af med tingene igen, så de ikke ligger inde med dem alt for længe. Så hvis du får et godt tilbud om at købe billige varer, enten af en bekendt eller via handelspladser på nettet, så tænk over om det kan være stjålne varer”, fortæller Allan Holm, chef for Nationalt Forebyggelsescenter i Rigspolitiet, i en pressemeddelelse.