Steen siger nej til forslag: - Vandstanden i havet vil stige

Steen Ravn Christensen mener, at det er en dårlig idé at fjerne flere planter i vandet for at undgå oversvømmelser. Det vil kun skabe endnu større problemer andre steder.

Mange steder i Østjylland har man den seneste tid haft store udfordringer med oversvømmelser på grund af de massive mængder regn, der er faldet.

Og mange borgere har efterspurgt handling og hjælp fra kommunerne, som ikke mener, de kan gøre mere, end de har gjort.

Landmænd kræver handling

Især de danske landmænd har mærket til konsekvenserne af det våde vejr, som har resulteret i, at de ikke kan færdes på deres marker, og det har vanskeliggjort dyrkningen.

Ifølge brancheforeningen ’Bæredygtigt Landbrug’ burde kommunerne gøre mere for at rense vandløbene for grøde, altså planter i vandet.

Hvis vi får vandet endnu hurtigere ned til havet, så stiger vandstanden, og så går det jo først rigtig galt. Steen Ravn Christensen, kemiker og projektleder i Syddjurs Kommune

Peter Bohsen Jensen, der er bestyrelsesmedlem ved Bæredygtigt Landbrug, mener, at hvis kommunerne havde sørget for en ordentlig vedligeholdelse af vandløb, som leder vandet væk fra marker og andet bebyggelse, så kunne man muligvis have undgået mange oversvømmelser.

- En ordentlig oprensning er det essentielle for at lede vandet bort og for at minimere og måske endda undgå oversvømmelser, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vandstanden i havet vil stige

Hvis kommunerne begynder at skære mere grøde, vil det altså muligvis afhjælpe oversvømmelser på land.

Men ifølge Steen Ravn Christensen, som er kemiker og projektleder i Syddjurs Kommune, hvor han arbejder med overfladevand, vil det også resultere i, at vandstanden i havet stiger.

- Hvis vi får vandet endnu hurtigere ned til havet, så stiger vandstanden, og det går ud over vores by-værdier. Så går det jo først rigtig galt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

I stedet mener Steen Ravn Christensen, at vi bør tilpasse os vandet og lave langsigtede løsninger.

- Vi snakker alle sammen om bæredygtighed og biodiversitet. Hvis vi nu giver vandet den plads, det skal have, og ligger vores landbrugsproduktion, hvor det skal være. Og hvis vi beskytter de områder der er og stopper med at bygge, hvor vandet gerne vil være, så får vi måske mange flere gevinster, siger han.