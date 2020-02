Vilde vandbilleder: Stor indfaldsvej oversvømmet

Opdateret: Strandvejen er onsdag aften igen farbar og uden vand på kørebanen.

En af de store indfaldsveje i Aarhus, Strandvejen, stod onsdag eftermiddag under vand. Det skyldtes tilstoppede riste og vand fra en sø i den nærliggende Mindeparken.

Man kan passere, men det skal ske med forsigtighed. Vi er ved at have styr på vandet, men ristene er godt stoppede. Hans Rasksen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune

Folk fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune lykkedes heldigvis med at få løst problemer onsdag aften.

- Der er stoppede riste under vejen, og kombineret med de store mængder regn, der er kommet, så kommer der vand på kørebanen, sagde Hans Rasksen, der er tilsynsførende formand hos Trafik og Veje i Aarhus Kommune tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilister opfordres til forsigtighed

Kommunen og det øvrige beredskab opfordrede bilister til at tage sig i agt på den meget benyttede indfaldsvej.

- Man kan passere, men det skal ske med forsigtighed. Vi er ved at have styr på vandet, men ristene er godt stoppede, forklarede Hans Rasksen.

Skiltevogne advarede om vand på vejen, og man forsøgte at undgå ulykker. Det skulle der eftersigende ikke have været.

Herunder kan du klikke dig ind og se udvalgte billeder fra oversvømmelser over hele Østjylland:

Kloakken stod af

Også i Silkeborg har vandmasserne gennem længere tid skabt store problemer. Senest natten til tirsdag, hvor vandstanden på Hostrupsgade steg pludseligt, og kloakken på vejen stoppede med at virke.

Silkeborg Forsyning blev tilkaldt, men de måtte bede om assistance fra Silkeborg Kommune.

- Vi har forsyningsforpligtelse, fordi det er en offentlig vej. Så når forsyningsselskabet beder om hjælp, så gør vi det, siger Mette Bøgvad, som er entreprenørchef ved Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pumper under stort pres

Mette Bøgvad kom og hjalp sammen med nogle af sine medarbejdere.

Her fik de puttet sandsække omkring dækslet, som der strømmede regnvand ned i, så de kunne fjerne det og lave et alternativt dæksel for at stoppe vandet i at trænge ned i kloakken.

Vi er ikke vant til, at der er så meget vand ovenpå kloakken. Vandet gik helt til støvlekanten. Mette Bøgvad, Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

- De massive mængder regn, der er kommet den seneste tid, har sat forsyningens pumper under stort pres. Kloakledningerne var fyldt med regnvand, så der ikke var plads til kloakvand, siger hun og fortsætter:

- Den mængde regnvand, der strømmede ned i kloakken, var det samme, som hvis man bare tog dækslet af. Derfor blev vi nødt til at få sat en prop i og få stoppet regnvandet i at løbe ned.

Vandet fik jorden til at synke

Da Mette Bøgvad kom ud til Hostrupsgade stod kloakken under en halv meter vand.

- Vi er ikke vant til, at der er så meget vand ovenpå kloakken. Vandet gik helt til støvlekanten, siger hun.

Jorden i indkørslen til ejendommen, hvor kloakken er, kunne ikke klare presset fra det tunge vand, og derfor sank den flere centimeter.

Dét, at der ikke var plads til kloakvand i ledningerne, resulterede i, at beboerne på vejen ikke kunne gå på toilet.

Beboere kunne ikke komme på toilettet

Derfor har Silkeborg Kommune sat en kombineret bad- og toiletvogn til rådighed for de ramte borgere.

- Det her er et ekstraordinært tilfælde. Normalt stiller vi ikke toiletter op, da det ikke er kommunens ansvar. Men her var der tale om en hel gade, og forsyningen var ikke sikker på, at de kunne få kloaksystemet op at køre igen, siger Mette Bøgvad.

Hvis vi skulle hjælpe alle lige nu, så kunne vi ikke lave andet. Det er ikke en kommunal opgave at sikre borgernes ejendomme. Mette Bøgvad, Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Og selvom kommunen i dette tilfælde har betalt for at stille et alternativt toilet til rådighed, så er det ikke noget, man skal regne med at få hjælp til andre steder i kommunen.

- Hvis vi skulle hjælpe alle lige nu, så kunne vi ikke lave andet. Det er ikke en kommunal opgave at sikre borgernes ejendomme. Det er man selv ansvarlig for, siger entreprenørchefen.

Vandmængder aldrig set før

Hos Silkeborg Kommune får de rigtig mange henvendelser fra borgere, der har store udfordringer på grund af de massive mængder regn, der er faldet den seneste tid.

- Vi har aldrig haft så meget vand før. Kommunen leverer store mængder sand ud til folk, så de kan sikre deres ejendom, men meget mere kan vi ikke gøre. I det her tilfælde ydede vi en ekstra hjælp, fordi det er en offentlig vej, og forsyningsselskabet havde brug for det, siger Mette Bøgvad.

Silkeborg Forsyning tilser løbende pumpestationen ved Hostrupsgade, hvor anlægget er blevet sikret og hævet over terræn.

Der har ikke været yderligere driftsnedbrud.