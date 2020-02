På trods af høj vandstand: Trafikårer fortsat åbne

De er godt nyt til de trafikanter, der onsdag morgen skal ud på vejene i Silkeborg.

Der har nemlig ikke været behov for at lukke de tre centrale veje Vestre Ringvej, Søvej og Viborgbroen i Silkeborg, som man ellers frygtede tirsdag. Det oplyser Silkeborg Kommune tidligt onsdag morgen.

Det er disse tre veje i Silkeborg, der har været lukningstruet. Foto: TV2 ØSTJYLLAND.

Den seneste tids store mængder nedbør fik tirsdag kommunen til at advare om, at det kunne blive nødvendigt at lukke de tre veje af onsdag morgen grundet vandmasserne.

Men sådan er det altså ikke gået.

- Vi slås utrolig meget med vand på kørebanerne, og vi er udfordret på, at vandstanden bliver ved med at stige, sagde Flemming Frøsig Christensen, der er vej- og trafikchef i Silkeborg Kommune, tirsdag i forbindelse med, at man advarede om risikoen for at måtte lukke vejene.

På Vestre Ringvej i Silkeborg er der den seneste tid blevet arbejdet hårdt for at holde vandmasserne væk fra vejen. Foto: Charlotte Hansen, TV MIDTVEST

Kommunen har den seneste tid øget tilsynet med de tre veje, så de hver halve time bliver kontrolleret. Derudover er der sat skilte op ved de tre veje, der viser, at hastigheden er sat ned.

Der er dog fortsat vand på kørebanerne flere steder i Silkeborg og omegn, og trafikanterne opfordres derfor til at være påpasselige og køre efter forholdene.

I Silkeborg Kommune gælder det fortsat, at Funderholmevej, Sørkelvej og Moselundvej er lukkede på grund af oversvømmelser.