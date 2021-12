Solgt over hele landet: Kålsalat skyld i stort sygdomsudbrud

- EIEC er en bakterie, der normalt rammer rejsende, som har været i lande uden for Europa. Da vi så en pludselig stigning af EIEC-smittede i Danmark, var vi klar over, at der måtte være tale om smitte via en fødevare.

Symptomer på smitte med E. coli er "akut maveinfektion med diarré, almen utilpashed, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger og/eller feber", skriver SSI.

Har man spist en sådan kålsalat og får vedvarende symptomer, opfordrer SSI til, at man kontakter sin læge.