Sikkerhedsstyrelsen advarer mod fyrværkeri-batteri

Egentlig burde man slet ikke kunne købe det. Men ved flere fyrværkerisalgssteder har Sikkerhedsstyrelsen alligevel fundet et farligt fyrværkeribatteri til salg.



Derfor går styrelsen nu ud og advarer forbrugerne mod fyrværkeribatteriet.

- Batterierne har alvorlige fejl, idet der er risiko for, at de vælter, når de skydes af, skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Fejlet i flere tests

Konkret er der tale om fyrværkeribatteriet med navnet Intense, som leveres af firmaet Johansen Fireworks.

Flere test fra både 2017 og 2018 har nemlig vist, at batterierne i stedet for at skyde opad kan vælte og skyde langs jorden.

Sikkerhedsstyrelsen har givet fyrværkerileverandøren påmod mod om at trække alle de farlige batterier tilbage fra forhandlerne, men det er altså ikke sket.

Har man købt et Intense batteri, skal man ikke fyre det af, lyder advarslen fra Sikkerhedsstyrelsen.