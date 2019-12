Forening uddeler 50.000 par briller for at undgå flere medlemmer

Normalt er nye medlemmer altid velkommen i en af de mange foreninger i Danmark. Men hos Dansk Blindesamfund vil de helst være fri for flere.

- For det betyder, at endnu et menneske har mistet synet med al den sorg og besvær, det medfører for den enkelte og hos familien, siger landsformand Thorkild Olesen.

Læs også Fyrværkeri for op mod 75.000 kroner stjålet - for fjerde gang

Derfor er Dansk Blindesamfund gået sammen med Coop om at uddele 50.000 par gratis sikkerhedsbriller i landets Kvickly- butikker.

- Alle kan komme forbi og hente et par. Det er langt bedre at bruge sikkerhedsbriller én gang om året end blindestok hver dag resten af livet, lyder det fra Thorkild Olesen.

Sidste nytår fik 22 personer en øjenskade. En tredjedel af dem var synstruende skader.

De fleste var mænd, men også syv børn fik øjenskader sidste nytår.

Overlæge er enig

På Odense Universitetshospital opfordrer overlæge Jens Lauritsen også til at finde skikkerhedsbrillerne frem.

- Det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er at have sikkerhedsbriller på. Det gælder både dem der antænder og dem, der ser på, siger Jens Lauritsen.

Læs også Politibil beskudt med fyrværkeri

De gratis sikkerhedsbriller bliver uddelt i Kvickly landet over fra klokken 12.00 den 29 december.