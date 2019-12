Mange indbrud i fyrværkericontainere er et tilbagevendende problem

Her kan man se, hvordan containerdøren til et fyrværkerilager er brudt op. Foto: Privatfoto

Seks indbrud i fyrværkericontainere på få dage. Det er virkeligheden i Østjylland lige nu, hvor særligt Hadsten har været ramt af krudtplyndringer. Men også i Sabro og Hørning har tyve brudt ind i containere.

Selvom det måske lyder voldsomt, så er det faktisk meget normalt for denne årstid. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND:

- Det er et tilbagevendende problem, at containerne bliver brudt op lige her i starten af salgsperioden, siger vagtchef Michael Ørum til TV2 ØSTJYLLAND.

Fyrværkeri er stjålet fra containeren her i Hadsten. Nu har ejerne anskaffet sig en endnu større container, som kan stå foran døråbningen, når butikken holder lukket. Foto: Mikkel Slumstrup Foto: Mikkel Slumstrup

Det er lovligt at sælge krudt fra den 15. december, men først lovligt at skyde af fra den 27. december. Og det gør fyrværkeri til en særligt eftertragtet hælervare.

- Det har stor værdi lige her op til årsskiftet, fordi man kan sælge det videre, siger vagtchefen.

Desuden har fyrværkeriulykken i Seest ved Koling i 2004 krævet strengere sikkerhedskrav til opbevaring af større mængder fyrværkeri, og det mener vagtchefen også kan være en årsag til de mange, tilbagevendende indbrud.

- Det bliver opbevaret på afsides steder, hvor der ikke er så meget opsyn, og det frister svage sjæle.

By særligt plaget af tyverier

Nogen af dem, der senest har oplevet at få stjålet krudt er Maki Sebastian Hadziantoniou og Michael Sørensen, der sælger fyrværkeri i Hadsten.

De har nemlig - for fjerde gang på få dage - fået stjålet nytårsfyrværkeri fra deres container med krudt. Senest natten til lørdag, hvor der er blevet plyndret fyrværkeri for op mod 75.00 kroner i udsalgspris.

- Min kollega Michael kørte forbi containeren i morges for at se til den, og han kan se, at den er brudt op og håndtagene vender ned, siger Maki Sebastian Hadziantoniou til TV2 ØSTJYLLAND.

Et andet sted i Hadsten har fyrværkerityve også været på spil. 20-årige Mikkel Slumstrup og Marcus Palm nåede kun at have deres krudt i få timer, før det blev stjålet. I alt forsvandt der fyrværkeri til en værdi af 100.000 kroner.

- Vi blev rigtigt kede af det og irriterede over det. Pengene får vi tilbage af forsikringen, men al den tid og hårde arbejde, vi har lagt i det, får vi jo ikke det fulde udbytte af nu, sagde Mikkel Slumstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Hørning IF skriver på Facebook, at de natten til lørdag har haft indbrud i deres container med fyrværkeri. Det skete også for dem sidste år.

Containeren med fyrværkeri var brudt op, da ejerne kom derhen i morges. Foto: Privatoto