Seer undrer sig: Er det tilladt at fotografere en 'skovskider'?

Man kan se bagdelen, men ikke ansigtet – og man kun bruger det til privat brug?

- Så skal man vurdere om personens bagdel er identificerbar. Det kan jo være, at personen har et modermærke på bagdelen. Hvis alle i Randers eksempelvis kender til det her modermærke på din bagdel, kan det falde uden for reglerne.

Man sender det til kommunen, men man ikke kan identificere personen?

- Så vil loven træde i kræft, og så skal man have et lovligt hjemmelsgrundlag, altså en legitim grund. Skovstyrelsen og andre inden for kommunen, der arbejder med hygiejnen i skoven, kan godt falde inden for loven ifølge databeskyttelsesforordningen artikel 6.

- Hvis det ikke er legitimt relevant (hvis den kommunalt ansatte intet har med skovskideri at gøre red.), er det ikke nødvendigt at personen modtager billedet, for hvorfor skulle denne persons privatliv så udstilles? Derfor kan det i den forbindelse falde uden for loven.

Privat brug eller deling

Støder du på en skovskider i Riis skov - eller andre skove - og får lyst til at tage et billede af denne, bør du altså huske på, at lovligheden afhænger af, hvorvidt billedet er til privat brug eller om du deler det.