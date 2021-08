Lort i populær skov: Motionister skider, hvor de vil

Andy Thomas fortæller også om, at der er folk, der har taget toiletpapir med hjemmefra, og til dem har han et godt råd.

- Jeg har det også sådan, at hvis man er ud at motionere og tager toiletpapir med i tilfælde af at ”man skal”, kan man også tage en plasticpose med for at samle ens eventuelle efterladenskaber op efter sig. Lidt på samme måde som der er blevet kutyme for at samle op efter ens hund, siger han.

Han oplyser derudover, at der er 3 offentlige toiletter i nærheden, ved Den Permanente, Marienlundsvej og Nordre Kirkegård. De kan findes via app´en Opdag Aarhus.