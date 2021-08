Bad ikke i disse søer: Tegn på forhøjet indhold af lorte-bakterier

Kommunen oplyser, at bakterien intestinale enterokokker i sig selv sjældent fører til sygdom, men at de er et tegn på forurening med andre bakterier, som kan komme fra afføring fra mennesker eller dyr.



- Dermed er der risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira findes i vandet, fx salmonella eller campylobacter. Disse bakterier kan blandt andet give diarré, skriver kommunen på deres hjemmeside.



Natur og Miljø i Horsens Kommune har opsat skilte ved søerne, hvor der står, at badning frarådes, og længe skiltene er oppe, bør man ikke bade i hverken Fyel Badesø eller Naldal Sø.

Horsens Kommune oplyser, at man i de kommende dage vil holde øje med vandkvaliteten og fjerne skiltene, når der igen kan bades.