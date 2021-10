S vil hjemløshed til livs med billige boliger

Det skal dels bringe antallet af hjemløse ned, dels afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark.

- Det handler dels om at skaffe de nødvendige boliger og dels om at sørge for, at de hjemløse får den massive støtte, som vi ved er så vigtig, siger Astrid Krag.

Vil tilbyde boliger først

Regeringen vil udbrede modellen housing first.

Den indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig, hvorefter man går i gang med at hjælpe vedkommende med for eksempel psykiske problemer.