Lorte-problem i populær skov: Nye skilte skal stoppe skovskidere

Navnligt er det ved det udendørs fitnessområde "Fitness i det Fri", at der bliver fundet afføring i skovbunden.

Problemet er nu så stort, at kommunen har valgt at sætte skilte op i området, der skal sætte en stopper for de trængende. Skilte, der med et piktogram fortæller skovbrugerne, at de ikke skal skide i skoven.

- Vi synes, at det lidt er noget svineri, siger Kim Gulvad, der er bylivschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere beskrevet problemerne med menneskeafføring i skoven. Problemer, der altså nu har fået kommunen til at reagere.

De første skilte blev sat op i starten af måneden, men kommunen modtager stadig billeder fra borgere, der ser løbere træde af ude i naturen.

- Derfor skalerer vi piktogrammerne op i en A4-størrelse. Så må vi se, om det virker, siger bylivschefen.