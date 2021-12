Pernille og André sejler jorden rundt og har ikke set sig tilbage

Men efter 15 måneder ombord på båden Cleo, har alt ikke været lutter solskin og hvide bountystrande.

- Der er ingen tvivl om, at der også er modvind herude, ligesom der er modvind alle andre steder i livet, hvor man vælger at leve. Men forskellen er nok bare, at ved vores modvind og udfordringer er der altid turkisblåt vand omkring os, altid 30 grader, altid mulighed for at tage ud at snorkle og finde lidt glæde, så det gør det bare lidt nemmere, siger Pernille Bartholdy Østergaard.