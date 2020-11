De er rejst ud midt i corona-stormen: - Vi har ikke fortrudt et sekund

Tomme strande og hoteller

- Mange hoteller er lukket ned, og der er ikke så mange varer på hylderne. Jeg husker Gran Canaria for proppede strande og turistbusser, og nu er der alt for meget plads på stranden, og liggestolene ligger stablet oven på hinanden. Det gør ondt at se, siger André Østergaard.

De oplever generelt, at de lokale er glade for, at de er rejst til deres land og støtter dem i en tid, hvor der er langt færre turister end normalt.

- Vi har kun mødt positive mennesker. Vi har lige handlet til Atlanterhavsturen. Vi spredte den ud på to store supermarkeder, og de var meget taknemmelige, for at vi støttede deres biks. De er ikke sure og frygter, at vi spreder smitte, fortæller de.

Fester på båden

De har indtil nu været i Danmark, Holland, Frankrig, Portugal, Spanien, Gran Canaria og Tenerife, og udover krav om mundbind og de lokales taknemmelighed har coronapandemien ikke fyldt meget hos dem, som de har indtrykket af, at den gør hos mange i Danmark.