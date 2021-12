Nedgang i billetsalg fører til aflyste fly

Kommunikationschef i Aarhus Airport, Tina Baungaard-Jensen, fortæller, at det er markedsvilkårene lige nu.

- Det, vi hæfter os ved, er, at der stadig er ruter i luften, fordi der er efterspørgsel, og at vi har en rigtig god dialog med Ryanair. De har placeret seks nye ruter i Aarhus i 2021, så vi er meget fortrøstningsfulde omkring, at det bare er en pause, siger Tina Baungaard-Jensen til Ritzau.

Aarhus Airport har normalt fly til i alt knap 30 destinationer.