Fortsat planen at børnene skal tilbage i skole 5. januar

Onsdag er der igen sat smitterekord med coronavirus. Der er registreret 23.228 tilfælde, hvilket er en del over den hidtidige rekord, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Den blev sat mandag, hvor der det foregående døgn blev registreret 16.164 tilfælde af coronavirus i Danmark.

Det samlede antal indlagte er onsdag steget med 9 til 675 personer.

På pressemødet onsdag lød endnu engang en opfordring om at blive vaccineret - også når det gælder de 5-11-årige.

- Det er en meget effektiv og sikker måde at bryde smitte på, som gør, at vi kan undgå at lave andre tiltag i vores samfund som for eksempel nedlukninger af samfundsaktiviteter, sagde Søren Brostrøm.