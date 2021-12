Smittetal sætter markant ny rekord

Der er konstateret 23.228 nye tilfælde med coronavirus det seneste døgn. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge SSI er en af forklaringerne på det høje smittetal den store testaktivitet efter jul.

Det seneste døgn er 189.512 blevet PCR-testet for coronavirus. Det er godt nok et højere antal end de to forgangne dage, men ikke højere end så mange andre dage i pandemien.