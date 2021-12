Brostrøm kommer med kraftig nytårsopfordring

Maner til besindelse

På trods af de høje smittetal havde Søren Brostrøm også et par opløftende ord til danskerne.

Selvom antallet indlagte med covid-19 stiger, sker det nemlig slet ikke i samme grad som sidste vinter. Det samme gælder for dødstallene, slog han fast.

- Det betyder, at vaccinationsindsatsen virker, sagde Søren Brostrøm.

Det er på trods af, at man - ifølge Brostrøm selv - hurtigt kan få den opfattelse, at Danmark er et forfærdeligt sted at opholde sig, hvis man læser internationale medier.

- Det er også rigtigt, at vi har et bekymrende højt smittetryk i Danmark, men det er også et udtryk for, at vi har et meget højt testniveau i Danmark, og derfor kan vi rapportere højere smittetal end mange andre lande, siger Søren Brostrøm.

Derudover understregede han på det kraftigste, at det allerbedste, man kan gøre for sig selv og samfundet op til nytår, er at lade sig vaccinere. I øjeblikket er 4,8 millioner danskere vaccineret med første og andet stik, mens 2,7 millioner mennesker har modtaget et booster-stik.

- Det er det, der er med til at bringe os sikkert gennem den her vinter i forhold til at forebygge alvorlig sygdom, sagde han.

Omikron dominerer

For nylig ophørte Danmark med at sekventere samtlige positive PCR-tests for at finde ud af, om der var tale om den særligt smitsomme Omikron-variant.

I stedet gik man over til at sekventere et repræsentativt udsnit af de positive prøver for at beholde et overblik over, hvor stor en andel af epidemien, varianten udgør.

På pressemødet kunne Tyra Grove Krause, der er faglig direktør hos Statens Serum Institut, på baggrund af den indsamlede data slå fast, at Omikron ganske som forventet er den klart dominerende variant i Danmark.

- 80 procent af alle positive prøver ser ud til at være Omikron nu, sagde Tyra Grove Krause.

Selvom det umiddelbart kan virke som en nedslående nyhed, er det ikke nødvendigvis således.

Studier fra Sydafrika, hvor varianten først blev opdaget, tyder ifølge Tyra Grove Krause på, at smitte med Omikron-varianten er forbundet med mindre risiko for alvorlig sygdom.

- Risikoen for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet ser ud til at være mellem 20 og 70 procent mindre for Omikron-smittede end for Delta-smittede, sagde hun:

- Det er utroligt positivt, at de her data er kommet ud.

Tyra Grove Krause måtte dog hurtigt tilføje, at datagrundlaget fortsat er beskedent, og at det derfor ikke betyder, at man kan slække på forsigtigheden lige med det samme.