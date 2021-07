Eventyrer ror fra Norge til Danmark: - Jeg keder mig, når jeg er derhjemme

Sjællands Odde bliver sidste stop, inden han begiver sig ud for at krydse Kattegat.

En 51 kilometers sejlads på åbent hav.

Liv eller død

Bjarte Vestøl fortæller begejstret om livet til søs i en jolle, som for de fleste er uforståeligt. Her trives han. Selvom nogle dage er hårdere end andre, foretrækker han at have gyngende grund under fødderne.

- Når jeg sidder derhjemme, keder jeg mig, siger han.