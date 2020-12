Sejlende østjyder fejrer jul i Caribien – helt uden mundbind og vintermørke

- Corona lurer lige om hjørnet, så det er naturligt, at man skal i karantæne, hver gang man kommer til et land herovre, men de regner heldigvis vores Atlanterhavstur med, siger Pernille Bartholdy.

Juleplanlægning over Atlanten

21 dage tog den netop overståede tur over Atlanten, og her er en del af tiden gået med at planlægge den forestående juleaften.

- Vi holder jul her på Cleo, det glæder vi os meget til. Det er noget, vi har snakket om faktisk hele vejen over Atlanten. Hvem der skal gøre hvad, og hvad vi skal have at spise, siger Pernille Bartholdy.