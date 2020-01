Pædagoger: Vuggestuer og børnehaver får kun halvdelen af de lovede penge

De østjyske børn i vuggestuer og børnehaver får kun glæde af lidt over halvdelen af de penge, der er afsat i regeringens finanslov til at forbedre normeringerne.

Sådan lyder kritikken fra pædagogernes fagforening BUPL, der ikke mener, at der er blevet taget højde for de stigende børnetal i budgetterne.

- Det virker noget grotesk, siger Marianne Gilbert Nielsen, der er formand for BUPL Århus til TV2 ØSTJYLLAND.

Regeringen vedtog sidste år, at der i 2020 vil blive sat 500 millioner kroner af til bedre normeringer i landets vuggestuer og børnehaver, men ifølge BUPLs beregninger, er der ikke er blevet taget højde for en forøget udgift på 200 millioner kroner på grund af et stigende børnetal. Og det betyder, at området angiveligt kun får 300 millioner kroner i 2020.

- Hvis der kommer 500 millioner ud til et område, og man samtidig kan se, at man med den anden hånd tager to hundrede millioner, så er det udhulet på forhånd, siger Marianne Gilbert Nielsen fra BUPL Århus.

Sophie Mogensen er talsperson for forældrebevægelsen 'Hvor er der en voksen?'

Også i forældrebevægelsen 'Hvor er der en voksen?', der op til flere gange har været på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringer, er man heller ikke tilfreds.

- Jeg frygter, at det kommer til at tage længere tid, før vi får et kvalitetsløft, siger Sophie Mogensen, der er talsperson for forældrebevægelsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der kommer forhandlinger

Regeringen har ellers lavet en aftale med kommunerne, som netop skulle tage højde for det stigende antal børn, lyder det fra Camilla Fabricius (S), der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

- Hvis der er nogle afvigelser med det demografiske træk, vil vi tage højde for det i den kommende velfærdslov. Hvordan vi helt skruer den sammen, er vi ikke klar over endnu. Der skal være nogle forhandlinger om, hvordan vi gør, siger hun og tilføjer:

- Der er det selvfølgelig også væsentligt, at vi får de samarbejdspartnere med, vi har.