Hunde afhjælper stress: Her kan du tage din bedste ven med på arbejde

Hvad ville du sige til, hvis du og dine kolleger fik lov at tage hunden med på arbejde hver fredag?

Den drøm har de gjort til virkelighed hos virksomheden team.blue i Skanderborg, hvor de i ni år har haft menneskets bedste ven med på arbejde hver fredag.

Man kan sagtens passe sit arbejde stadigvæk. Lise Haagen, medarbejder

- Folk bliver så glade. Der kommer et lys i øjnene på folk, når de ser de her hunde, siger Signe Møllevang, der er HR-specialist hos team.blue.

Afstressende stemning

Ud over at være et hyggeligt indslag om fredagen, mener medarbejderne også, at hundene er med til at sænke stressniveauet på arbejdspladsen.

- Det giver en afslappet atmosfære. Det virker helt afstressende, siger Lise Haagen, der er it-supporter hos team.blue.

Og den effekt glæder HR-afdelingen:

Hundene er skiftevis på besøg, da det er ikke alle medarbejdernes hunde, der er plads til på arbejdet hver fredag.

- Det er klart, at det betyder meget for virksomheden, at vores medarbejdere trives og har det godt, siger Signe Møllevang.

Samtidig får husets mange medarbejdere også mødt kollegerne i den anden ende af huset, når hundene strejfer rundt.

Søger mod kantinen

Selvom hundene får meget opmærksomhed af medarbejderne, er de ifølge medarbejderne dog ikke et forstyrrende element.

Hundene er meget velopdragne, og der er ikke nogen, der gør. Man kan sagtens passe sit arbejde stadigvæk, siger Lise Haagen.

Selvom hunden Pips ikke kan varetage arbejdsopgaver på computeren, bidrager Pips på andre måder til et bedre arbejdsmiljø.

Når de tobenede har travlt med at arbejde, søger de firbenede i stedet mod kantinen.

- Når Pips kan høre en tallerken, så ser hun, om hun kan få lov at smage, siger Bolette Blach, der er e-handelsspecialist og salgsrådgiver hos team.blue.

Hun er en af de medarbejdere, der flere gange har taget sin hund med på arbejde.

Og selvom det ugentlige hundebesøg er en stor succes, er der ikke planer om at tage hundene med hver dag.

- Hvis det var hver dag, ville det ikke være noget specielt, siger Signe Møllevang.

- Vi skal også prøve at styre os, supplerer Bolette Blach.

Lise Haagen har ikke oplevet en lignende ordning på tidligere arbejdspladser.