Oversigt: Det betyder blæsevejret for trafikken i Østjylland

Vinden kan få betydning for færger for fly.

Det kommer til at blæse meget søndag.

Sådan lyder de seneste prognoser fra DMI.

Søndagen bliver en rigtig "efterårsdag". Blæst, regn og forhøjet vandstand.

Der kommer en del regn op til 15-20mm.

Det bliver blæsende, op til nær storm med kraftige vindstød. Ved Vestkysten måske af orkanstyrke.

Se mere på https://t.co/EBNQApbz3H og https://t.co/e1pIxuV2K3 pic.twitter.com/F04NTJdBOV — DMI (@dmidk) February 9, 2020

Og vejret kan komme til at have konsekvenser for trafikken i hele landet og også i Østjylland.

Læs også Orkanvindstød rammer Danmark, viser prognoser

Samsø-færgen

Samsø Rederi har valgt at aflyse flere afgange, skriver de på deres facebook-side.

Færge Prinsesse Isabella med ankomst i Hou kl. 11.45 blev nødt til at vende om på grund af kraftig strøm uden for havnen, og sejle tilbage tilbage til Samsø.

Læs også Færge mødt af kraftig strøm: Tvunget til at sejle tilbage og aflyser afgange

Molslinjen

Hos Molslinjen forventer de ikke, at blæsevejret vil have konsekvenser udover måske en smule forsinkelse for overfarten.

- Den koordinerede kaptajn forventer ikke, at der bliver problemer. Der kan være nogle enkelte afgange, hvor der er forlænget overfartstid – på måske to minutter, siger Molslinjens PR- og Kommunikationschef, Jesper Maack, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tilføjer, at rederiet sender SMS'er ud til deres kunder, hvis der mod forventningen skulle komme aflysninger.

Busser og tog

Lige nu fraråder Sund & Bælt kørsel med vindfølsomme køretøjer over Storebælt som for eksempel busser . Den advarsel forventes ophævet kl. 23:00, skriver de på Twitter.

Busselskabet Flixbus kører mellem Jylland og Sjælland, og man kan se den aktuelle trafikinformation på deres hjemmeside. Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs skulle der indtil videre ikke være ændringer i afgangene.

Læs også Efterlyste danskere på Puch Maxi - nu åbner legendarisk udstilling

DSB oplyser, at deres tog IC 385 med afgang fra Aarhus kl. 13.37 kun kører til Flensburg i Tyskland. På grund af udsigten til kraftigt stormvejr har deres samarbejdspartnere i Tyskland lavet ændringer i togdriften.

Aarhus Lufthavn

Hos Aarhus Lufthavn kan de endnu ikke sige, hvad blæsevejret får af betydning. De forventer dog ikke, at de må aflyse nogle fly.

- Vi har ikke fået meldinger om aflysninger endnu. Og der kommer en melding ud, hvis der kommer nogle. Dér, hvor vejret kan have en betydning, er i forhold til hvor flyet skal komme fra, siger administrerende direktør, Peer Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer passagerer til at følge med på lufthavnens hjemmeside.

Grenaa-Halmstad

På Stena Lines hjemmeside er der indtil videre ingen ændringer i fartplanen for overfarten mellem Grenaa og Halmstad.

Heller ikke Randers Fjords Færgefart melder om aflysninger på Udbyhøjfærgen indtil videre.

- Indtil videre sejler vi planmæssigt. Vinden skal op og blæse fast 25-28 m/sek., før vi aflyser, og indtil videre ser det ikke ud til, at det bliver så slemt, siger skipper Kim Ole Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Billedet her viser TV2 Vejrets prognose for kl. 18 søndag. Foto: TV2 Vejret - Grafik